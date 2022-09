Dal primo al quattro ottobre le mele a sostegno della ricerca contro la sclerosi multipla

Dal primo al 4 ottobre moltissimi negozi del centro storico dell'Aquila e di altre zone della città metteranno a disposizione la loro attività per la vendita delle mele della ricerca, il cui ricavato sarà interamente devoluto all'associazione italiana sclerosi multipla.



“Come commercianti quello che abbiamo fatto è stato acquistare le mele per sostenere la ricerca AISM, insieme a questo come sempre saranno attivi i punti vendita aism nei punti di aggregazione della città e l’intera cifra è devoluta alla ricerca.” afferma Antonello Tresca, commerciante del centro storico



“Sono molto fiero di appoggiare l’iniziativa come penso tutti i commercianti della città” aggiunge Luca Ciuffetelli, commerciante del centro storico



"Molte associazioni collaboreranno a livello provinciale e per quanto riguarda i negozi ci daranno una mano anche appunto a livello provinciale, a Pratola, Introdacqua, Sulmona, Avezzano e anche Campotosto. Quindi insomma avremo una grande mano da tante città e paesini anche piccoli. Tutto il ricavato a sostegno della ricerca scientifica contro la sclerosi multipla che attualmente conta 100 progetti attivi di ricerca finanziati dell'associazione e 450 ricercatori.” racconta Silvia Ottaviani, referente AISM L’Aquila.