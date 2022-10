Incidente stradale mortale a San Pio delle Camere: un morto e tre feriti

Un gravissimo incidente stradale si è verificato in mattinata lungo la strada statale 17 in prossimità di San Pio delle Camere a L'Aquila. Il bilancio drammatico parla di una vittima, L.M. di 60 anni nato a L'Aquila ma da anni residente a Rieti.

Coinvolti nel tragico incidente altre tre persone di cui una particolarmente grave trasportata in codice rosso al San Salvatore dell'Aquila, con l'elisoccorso arrivato da Pescara.

Stando ad una prima ricostruzione sembrerebbe essere stato un frontale tra due auto. Non si conoscono altri dettagli. La strada in questione è rimasta bloccata per diverso tempo per permettere alle forze di Polizia di effettuare i rilievi del caso e ai Vigili del Fuoco di liberare la sede stradale dai detriti e dalle auto coinvolte.