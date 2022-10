Biondi incontra il nuovo presidente del Tar Abruzzo, Germana Panzironi

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato nei suoi uffici di Palazzo Fibbioni il nuovo presidente del Tar Abruzzo, Germana Panzironi. Nell’esprimere gli auguri di buon lavoro al neo presidente il primo cittadino ha confermato la massima disponibilità alla collaborazione da parte dell’amministrazione nell’ottica di un proficuo dialogo tra Istituzioni dello Stato.

“Nel corso dell’incontro - ha sottolineato il sindaco - è stata ribadita l’importanza della sinergia che, pur nel rispetto delle relative competenze e prerogative, può essere attuata per agevolare la comunità in un settore della giustizia, quella amministrativa, che incide sensibilmente sulla quotidianità dei cittadini. A Umberto Realfonzo, a lungo presidente del Tar Abruzzo e recentemente collocato in quiescenza, giungano i migliori auguri per l’importante traguardo raggiunto a coronamento di un prestigioso percorso lavorativo e professionale”.