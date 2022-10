Taglio di una ciocca di capelli per Mahsa Amini apre una lezione dell'UnivAQ

L’inizio delle lezioni di Biochimica dell’anno accademico 2022-2023 dell’Università degli Studi dell’Aquila è stato sancito da un minuto di silenzio in ricordo di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni morta a Teheran dopo essere stata arrestata dalla polizia.



La ragazza non indossava il velo in modo corretto, lasciando intravedere una ciocca di capelli ed è stato questo gesto a condannarla all’arresto e poi alla morte.



L’iniziativa della professoressa Giusi Pitari del Mesva (Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente) ha coinvolto gli studenti dell’Università degli studi dell’Aquila che hanno deciso di dedicare un minuto di silenzio in suo ricordo.



Alcuni studenti hanno poi aderito al gesto simbolico di tagliarsi una ciocca di capelli, come sta accadendo nelle proteste dilagate in più Paesi per chiedere giustizia per Mahsa Amini.