ADSU L'Aquila: riassunti da Europol 10 ex dipendenti Feder per servizio portierato

L’impresa Europol, vincitrice del nuovo appalto per il servizio di portierato nello studentato per i ragazzi fuori sede per l’anno accademico 2023-2024 gestito dall’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) della provincia dell’Aquila, ha assunto dieci degli ex dipendenti della Feder.



Questi lavoratori opereranno nella palazzina D della residenza Campomizzi e nella struttura denominata “Canada”.



Per il riassorbimento, come da clausola sociale, delle restanti dieci unità, oggi con un decreto presidenziale il presidente, Eliana Morgante, ha dato mandato agli uffici di attivare la seconda palazzina all’interno della stessa residenza: secondo una stima, l’immobile potrebbe essere attivato per il prossimo 17 ottobre, data entro la quale verranno riacquisiti gli altri dieci addetti del servizio portierato.



L’Adsu ha così risolto le varie problematiche legate all’alloggio di studenti fuori corso e al riassorbimento dei 20 lavoratori che erano alle dipendenze della società vincitrice del precedente appalto. Nello studentato saranno ospitati 169 giovani, di cui 57 stranieri, che hanno fatto richiesta partecipando ai bandi lanciati dall’Azienda.



“Abbiamo con lavoro, sacrificio e anche tanta pazienza raggiunto i nostri obiettivi - spiega soddisfatta Morgante -. Tutto questo in un clima di grande ostilità e di incomprensibili polemiche messe in giro ad arte e strumentalmente da esponenti di sinistra che nulla hanno a che fare con la competenza diretta ma che hanno trasformato temi di grande importanza in sterile battaglia politica. Vendendo puntualmente smentiti dai fatti. In questa complessa vicenda ringrazio i tanti che hanno collaborato, in particolare la struttura amministrativa dell’Adsu, il direttore generale della Regione, Antonio Sorgi, e l’assessore al ramo Pietro Quaresimale. Per quanto ci riguarda, continuiamo a lavorare per conseguire altri risultati che, comunicheremo, come sempre una volta toccato il traguardo. Naturalmente, non ci facciamo illusioni: siamo sicuri che polemiche e attacchi fuori luogo ci sono stati, ci sono e ci saranno”, conclude Morgante.



Tutte le decisioni verranno ratificate dal Cda.



Domani, Morgante incontrerà le organizzazioni sindacali.



Lo studentato è assicurato fino al prossimo 31 luglio ed è riservato agli studenti fuori sede iscritti regolarmente all’Università dell’Aquila e presso gli Istituti dell’Accademia Belle Arti e del Conservatorio musicale “Casella”, entrambi all’Aquila, ai corsi triennali, magistrali, a ciclo unico e ai Dottorati di ricerca.