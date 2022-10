Scuola, incontri per chiedere sicurezza all'ingresso e all'uscita

Sicurezza per i pedoni e per gli studenti all’entrata e all’uscita da scuola: è questa la richiesta che fanno i presidenti dei Consigli d’Istituto delle scuole della città. (precisamente i presidenti degli istituti: I.C Carducci, I.C Mazzini, I.C Paganica, I.C Patini, I.C Rodari)



“A Marzo abbiamo deciso di coordinarci e abbiamo inviato una mail alla amministrazione comunale e ai Vigili per sollecitarli a riceverci. In quella circostanza solo i Vigili ci hanno dato ascolto. Così il 5 Maggio i Presidenti del Consiglio d Istituto degli I.C Mazzini , Carducci , Rodari , Patini e di Paganica hanno incontrato presso il Comando dei Vigili Urbani il tenente colonnello Lucio Di Berardino e un funzionario: nel corso della riunione sono state esposti i problemi.”



Le segnalazioni portate all’attenzione dei Vigili hanno riguardato la carenza di parcheggi e segnaletica orizzontale e verticale, il problema della velocità sulle strade corrispondenti agli edifici scolastici , la richiesta di una maggior presenza di Vigili in orari di entrata e di uscita , la necessità di linee bus dedicate che colleghino città e frazioni e i vari plessi scolastici.



Ma la necessità più urgente, secondo i presidenti dei Consigli d’Istituto delle scuole coinvolte, è che il Comune metta in essere le necessarie modifiche strutturali (ad esempio l’ampliamento dei parcheggi dove possibile, la creazione o manutenzione dei marciapiedi) ribadendo la richiesta “di potenziare e rendere più attrattiva e dignitosa la mobilità urbana pubblica con particolare attenzione alle linee scolastiche per contenere e ridurre il più possibile il traffico veicolare privato in prossimità delle stesse.”



Il quattro ottobre, invece, la riunione con l’amministrazione comunale, in presenza dell'assessore Tursini e Alessandro Paone dell’assessore Cucchiarella, dell'assessore Vito Colonna e del personale del suo staff, conclusa con l’accordo di effettuare dei sopralluoghi nei plessi.



“Durante la riunione abbiamo ribadito che comprendiamo bene le difficoltà ad agire su plessi che sono stati costruiti in emergenza, ma visto che la popolazione scolastica attualmente dispone solo di questi e la ricostruzione delle scuole è ancora lungi dal venir realizzata è necessario intervenire sulla gestione del traffico veicolare all'esterno delle stesse in ogni modalità possibile per fare in modo che le tragedie a cui abbiamo assistito non si verifichino mai più.” Concludono i presidenti dei Consigli d’Istituto della città.