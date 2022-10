Sisma 2009: presentate 1200 domande per i contributi

Scaduto il 30 settembre il termine per la presentazione al protocollo del Comune territorialmente competente della domanda di contributo ai danni da sisma 2009. L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere rende noto che nella Banca Dati per l’Emergenza sono state presentate, nel solo mese di settembre 2022, più di 1000 domande per un importo di quasi un miliardo di euro. In totale, nel 2022, sono state presentate 1200 domande con un incremento del 600% rispetto gli anni precedenti.



Con la presentazione delle numerose domande si valuta che siano stati presentati l’80% di tutti gli interventi attesi nei Piani di Ricostruzione.



I restanti interventi potranno essere oggetto di attuazione da parte dei Comuni attraverso lo strumento del commissariamento.



Le domande presentate devono tuttavia essere perfezionate, entro e non oltre il termine del 31 marzo 2023, attraverso il caricamento sull’applicativo “Sportello Digitale”, della documentazione di cui alla check list vigente (autocertificazioni, computo metrico, scheda MIC, etc).



Solo successivamente alla presentazione della documentazione l’USRC potrà avviare l’esame istruttorio delle domande prevenute.