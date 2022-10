Donna, vita, libertà! Venerdì a Pescara la protesta in sostegno delle donne iraniane

Giornata di protesta venerdì a Pescara, per le donne e il popolo iraniano sceso in piazza dopo la morte di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni curda arrestata a Teheran dalla polizia locale con l’accusa di indossare in modo poco consono il velo e che dopo poco è morta in circostanze misteriose.



L’iniziativa nasce dall’unione autonoma di forze sociali presenti sui vari territori



“Scendiamo in piazza con le donne e il popolo iraniano, vittime di una violenta repressione messa in atto dal suo stesso governo. Sentiamo il dovere di supportare le richieste di cambiamento dei popoli dell'Iran a partire dallo splendido protagonismo delle donne che con la loro autodeterminazione stanno rimettendo in discussione il regime e che si sono riconosciute in un'unica parola: "Libertà".” Affermano le associazioni impegnate nell’organizzazione della protesta di venerdì.



“Libertà di scelta, libertà religiosa, libertà di vivere in democrazia- spiegano le associazioni- Come cittadinə, insieme alla comunità iraniana abruzzese, ci auto-convochiamo per una manifestazione di solidarietà venerdì 14 h. 18 in Piazza Sacro Cuore di Pescara. Chiediamo al governo italiano di operare nell'immediato: una condanna ufficiale, ormai comunque tardiva, della repressione operata dal regime iraniano, l'intervento della Farnesina per la scarcerazione di Alessia Piperno, lo stop alla vendita di armi al regime iraniano, il richiamo dell'ambasciatore italiano.”