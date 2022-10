Arrestato a Pizzoli il ladro di rame, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Lanciano

È stato arrestato a Pizzoli un trentatreenne per furto aggravato, continuato e in concorso.

L’uomo ha compiuto numerose e reiterate ruberie nel corso degli ultimi cinque anni all’interno della Provincia dell’Aquila.

La refurtiva delle numerose rapine messe in atto consiste in manifatture in rame sottratte ai legittimi proprietari.

Il ladro di rame è stato condannato in via definitiva, alla pena della reclusione di 3 anni, oltre al pagamento della multa di 500 euro.

I militari della stazione di Pizzoli hanno dato immediatamente esecuzione all’ordine di carcerazione andando a prelevarlo nella sua abitazione; dopo le operazioni di arresto, è stato trasferito presso il carcere di Lanciano, dove sconterà anni 2 e mesi 4 di reclusione come parte residuale della condanna stabilita dalla Corte.

L’uomo aveva precedenti ed era già stato posto sotto custodia cautelare