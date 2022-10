Gran Sasso Acqua: nuovo logo e rinnovato il sito

Presentato questa mattina nella sede della Gran Sasso Acqua il nuovo logo dell'azienda ed il sito istituzionale arricchito di novità.



Il nuovo logo è costituito da una goccia d'acqua sovrastata delle due cime principali del Gran Sasso d'Italia, cioè il Corno Grande ed il Corno Piccolo.



“Questo fa parte di un percorso di razionalizzazione e di miglioramento che riguarda anche il sistema di accesso proprio della Gran Sasso- spiega Alessandro Piccinini, presidente della Gran Sasso Acqua Spa- a breve inizieremo anche i lavori per il parcheggio dell'area che abbiamo acquisito qui di fronte e quindi faremo un parcheggio per gli utenti che sarà finalmente adeguato rispetto alle esigenze dell'utenza che ci raggiunge. Con l'occasione appunto nuovo sito del Gran Sasso che nella sua immagine raccoglie due elementi per noi fondamentali che sono le vette del Gran Sasso e l'immagine stilizzata della goccia d'acqua che è il bene che più ci rappresenta, all'interno abbiamo inserito tutta una serie di servizi tra cui un servizio che va verso la digitalizzazione dove innanzitutto la maggiore novità è la presenza della modulistica che fino ad oggi era totalmente carente. Diciamo che abbiamo completato il processo al 25% e il nostro obiettivo è quello di poter dotare anche l'utente di firma elettronica e di poter pagare direttamente da casa per chi vorrà.”



Riguardo i problemi delle reti idriche che in questi giorni stanno creando problemi ad una parte della città, il Presidente Piccinini aggiunge: “purtroppo la riflessione che nasce anche dalle opportunità che stanno venendo dal PNRR e in realtà per quanto riguarda il settore idrico ci siamo molto concentrati sul monitoraggio e l'autocontrollo ma secondo me si sono date poche opportunità proprio sul rifacimento delle reti. Le vecchie reti dovrebbero essere interamente rifatte adesso un'opportunità l'abbiamo e cercheremo di coglierla con un progetto di finanziamento.”