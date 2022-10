Le vittime non hanno colpe, manifestazione il 23 ottobre alla villa comunale

La sentenza shock sulla responsabilità delle morti avvenute nel crollo del condominio di via Campo di Fossa giudica il comportamento delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 indicandole come in parte colpevoli del loro destino e lo fa mediante un dispositivo che, parlando di risarcimento economico, di fatto offende la memoria di ciò che è stato custodita e viva in ognuno di noi, nella nostra comunità.

Una sentenza che va letta alla luce delle responsabilità del crollo e inquadrata ponendola accanto a quella di assoluzione della Commissione Grandi Rischi e a quella di condanna di un imputato risultato colpevole di aver rassicurato la cittadinanza.

Dalla rabbia che generano queste correlazioni e nel ricordo di ciò che realmente accadde, dalla volontà di rivendicare risposte, dalla consapevolezza che non resteremo in silenzio, nasce la scelta di promuovere una MANIFESTAZIONE per domenica 23 ottobre 2022 alle ore 11.00 alla VILLA COMUNALE