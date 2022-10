Gran Sasso Acqua comunica possibili disagi per il giorno 18 ottobre

l’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa informa che per lavori urgenti si rende necessaria la chiusura dell’acquedotto del Chiarino. Pertanto nella giornata di domani martedì 18 ottobre 2022 e nella mattinata di mercoledì 19 ottobre potrebbero verificarsi disservizi nelle seguenti località: Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte e frazioni di Arischia, Preturo e Sassa del Comune dell’Aquila.

Inoltre si informa che per lavori urgenti sull’acquedotto Gran Sasso in località Collepietro, in prossimità dell’attraversamento della Strada statale 17, potrebbe risultare necessario interrompere l’erogazione idrica in fascia oraria compresa tra le ore 10 e le ore 22 di domani martedì 18 ottobre 2022. Soltanto al concretizzarsi della suddetta necessità, potrebbero verificarsi interruzioni idriche in particolar modo nei Comuni di Collepietro e di San Benedetto in Perillis. I tecnici precisano fin da ora che i volumi accumulati nei serbatoi dovrebbero garantire la continuità del servizio