Ubriaco, parcheggia l'auto in corsia di sorpasso su A24 e si addormenta. Salvato dalla Polizia

Talmente alterato dall'eccesso di alcol che, mentre guidava la propria auto sulla carreggiata ovest dell'A24 in direzione Roma, ha ben deciso di schiacciare un pisolino. Peccato che la corsia dove aveva deciso di fermarsi a riposare non fosse quella d'emergenza, bensì quella di sorpasso. Ci sarebbe quasi da sorridere se non fosse che la tragedia poteva essere di proporzioni importanti e che è stata evitata solo grazie all'intervento fulmineo degli agenti della Polizia Stradale di L'Aquila Ovest.

Al loro arrivo l'auto, la Fiat Panda, era parcheggiata proprio era stata segnalata, con fari e motore spento in prossimità del casello autostradale di Colledara. Al suo interno un giovane che dormiva, in evidente stato di ebbrezza alcolica tanto che non è stato facile per gli agenti della Polizia riuscire a spostare l'auto dalla corsia di sorpasso a quella d'emergenza.

In pochi minuti ad ogni modo sono state subito attivate, in collaborazione con gli ausiliari della viabilità della concessionaria, tutte le procedure di sicurezza a garanzia dello stesso e degli altri utenti della strada.

Il ragazzo è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza ed il veicolo è stato posto sotto sequestro.

L’intervento della pattuglia ha però evitato il verificarsi di conseguenze davvero gravi per tutti coloro che al momento transitavano sull’autostrada. "La verifica della condizioni psicofisiche di chi si pone alla guida - si legge nella nota della Questura - continua ad essere obiettivo prioritario per le pattuglie del Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise, costituendo insieme alla distrazione una delle principali cause dei sinistri di questo territorio".