Dal 24 ottobre attivo il "permesso rosa" per le future mamme

‘Permesso rosa’, dal 24 ottobre attivo il portale del Comune dell’Aquila per la richiesta Cucchiarella: “Regolamentazione dei parcheggi dedicati perché siano effettivamente fruibili”



Sarà attivo da lunedì 24 ottobre il portale del Comune dell’Aquila per la richiesta del ‘permesso rosa’, valido per gli stalli dedicati presenti sul territorio.



Lo rende noto l’assessore alla Polizia locale, Laura Cucchiarella.



“Il permesso rosa – ha spiegato Cucchiarella – potrà essere richiesto telematicamente attraverso il sito istituzionale del Comune, www.comune.laquila.it, utilizzando il link ‘CitypassAQ". Sarà concesso sia alle future mamme che presenteranno un certificato attestante lo stato di gravidanza, sia ai genitori di bambini di età non superiore a due anni. È necessaria la residenza dei genitori stessi e del bambino all'interno del comune dell'Aquila e il possesso di patente di guida”.



“Voglio specificare – ha precisato l’assessore Cucchiarella – che il permesso sarà rilasciato alla persona, quindi non associato ad uno specifico autoveicolo, ma con l'obbligo che il veicolo utilizzato per il trasporto del bambino sia dotato di adeguati sistemi di ritenuta in relazione all'età ed al peso del bambino stesso. Sarà poi necessario esibire il disco orario in quanto la sosta sarà consentita per un massimo di tre ore”.



Cucchiarella ha poi ricordato come “già dallo scorso anno, con l’allora assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, erano stati istituiti i primi 6 parcheggi rosa nel centro storico dell’Aquila. Il Piano urbano della mobilità sostenibile, Pums, ne ha previsti altri e, con una deliberazione di giunta dello scorso agosto, proposta dall’attuale assessore alla Mobilità, Paola Giuliani, sono stati individuati oltre 40 stalli rosa in aggiunta a quelli esistenti, in città, nell’immediata periferia e, per quanto riguarda le frazioni, al momento a Paganica. Tutto ciò a conferma dell’importanza che l’amministrazione Biondi pone nei confronti di questa problematica e dell’efficace sinergia che esiste all’interno dell’esecutivo”.



“Con questo servizio – ha concluso l’assessore Cucchiarella – il Comune si appresta a regolamentare l'utilizzo di questi parcheggi di cortesia, affinché siano realmente fruibili per le categorie alle quali sono dedicati e, allo stesso tempo, darà la possibilità al personale di Polizia Municipale di verificare il legittimo utilizzo degli stessi stalli”.