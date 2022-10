Europa sotto casa: l'evento per il lavoro fa tappa a L'Aquila

“Europa sotto casa” è questo il titolo dell’evento voluto dalla Regione Abruzzo per favorire l'incrocio domanda/offerta di lavoro e per avvicinare visitatori, studenti, lavoratori, giovani e disoccupati non solo alle aziende abruzzesi ma anche agli organismi di formazione, alle agenzie per il lavoro e alle Università.



“Una giornata dedicata all’orientamento, alla formazione e al lavoro” così la definisce Francesca Renzi organizzatrice dell’evento e responsabile di Insight & Co S.r.l.



Presenti gli stand di aziende come Ikea, Dompè, Thales Alenia Space, ma anche Centro per l’impiego dell’Aquila, Eures Abruzzo, ITS efficienza energetica l’Aquila, Manpower, Aeys e Adecco.



“La Regione ha voluto questo evento per incontrare i lavoratori che cercano opportunità sia nel mercato del lavoro ma anche della formazione, ma oggi anche tanti studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori stanno cercando informazioni per il post diploma.” Racconta Francesca Renzi.



Nel programma prodotto dalla Regione Abruzzo oltre alle grandi aziende, anche l’esercito con il proprio stand per dare informazioni a chi vorrebbe intraprendere la vita militare.



Tra le aziende presenti c’è anche la più grande in Europa nel settore aerospaziale, cioè la Thales Alenia Space: “Il nostro obiettivo oggi è quello di attrarre i giovani nel nostro ambiente, un ambiente dinamico in cui è richiesta molta interazione, infatti il team working è uno degli elementi essenziali che ci aiuta a lavorare” afferma Cristina Ruffino responsabile del Talent Acquisition di Thales Alenia Space.



“La tecnologia e la specificità dei nostri prodotti -spiega Cristina Ruffino- è ciò che distingue noi da altre aziende sul territorio. Facciamo progettazione, designazione, realizzazione, produzione e integrazione dei nostri satelliti. Il nostro lavoro parte dalla recezione dei nostri clienti che possono essere privati o istituzionali, commissioniamo i progetti che poi seguiamo nell’intera progettazione del prodotto”