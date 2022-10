Sisma 2009: presentato decreto adeguamento prezzi per la ricostruzione

“Una boccata di ossigeno per le imprese del territorio” così il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi presenta il decreto di adeguamento prezzi per la ricostruzione post sisma 2009, al netto del rincaro delle materie prime che ha reso necessario questo intervento.



“C’è un allineamento alle condizioni che erano già previste per il Centro Italia e per il sisma dell'Emilia, di fatto si tratta dell’adeguamento prezzi fino al 20%” spiega il Sindaco Pierluigi Biondi.



“Si tratta di un decreto sottoscritto dai due titolari degli Uffici Speciali, gli ingegneri Provenzano e Fico, che di fatto fa giustizia di un sistema che rischiava di bloccarsi- aggiunge il Sindaco Biondi- vale 850 milioni di euro, somme interamente coperte dagli stanziamenti già assegnati per la ricostruzione privata che consentiranno la ripresa e l’accelerazione dei cantieri che si erano rallentati o fermati e che quindi daranno certezze anche ai cittadini.”



"Finalmente abbiamo questo decreto, dico finalmente non perché nel frattempo abbiamo dormito ma perché è stato complicato, abbiamo prodotto questo decreto a firma congiunta mia e dell'ingegner Fico, titolare dell'Ufficio Speciale- aggiunge Salvo Provenzano, titolare Usra- oggi lo presentiamo e diventerà efficace quando verrà pubblicato in gazzetta della Regione Abruzzo.”