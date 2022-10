Commissione Garanzia e Controllo: fatta chiarezza su 916 mila euro per l'Ama

Questa mattina al centro della discussione della V Commissione Consiliare-Garanzia e Controllo c’è stato l’intervento sostitutivo sugli oneri regionali per il trasporto pubblico locale Ama, che aveva creato scompiglio negli ultimi mesi, ma che ad oggi pare risolto.



“Era necessaria chiarezza su un tema così importante- afferma Stefano Palumbo, presidente della Commissione- cioè l'importo di 916 mila euro che riguardava l’intervento sostitutivo fatto nel 2018 dal Comune dell'Aquila in favore di Ama ma soprattutto in virtù dell’esito negativo della sentenza instaurata dal Comune dell'Aquila e dall’ama nei confronti della Regione.”



“Un’esito negativo nella sentenza di febbraio- continua Palumbo- che quindi poneva tutti quanti i commissari di fronte alla necessità di chiarire il percorso e la legittimità, anche relativamente alle competenze del consiglio comunale e della giunta, su quanto fatto all'epoca nel percorso inizialmente di sostituzione da parte del comune e poi di processo di ricapitalizzazione della società”



Per il presidente della Commissione “parliamo di una società naturalmente che offre un servizio essenziale per i cittadini e quindi è interesse di tutti noi garantire la piena funzionalità in termini economici finanziari ma anche di gestione in quanto soci”