Si spegne Peppe Catena, Flc Cgil: "un saluto al nostro compagno e amico"

La FLC CGIL della Provincia dell’Aquila si unisce a quanti hanno appreso con sgomento della morte prematura del compagno Peppe Catena.



"Peppe Catena, compagno ed amico, iscritto da sempre alla nostra organizzazione che ha rappresentato, negli ultimi anni presso l’IIS Cotugno, come delegato sindacale e componente della RSU, Peppe era un compagno deciso e di buon cuore. Era animato da un profondo senso di giustizia sociale e mosso da quei valori di umanità e di solidarietà che condivideva con tutta la CGIL con grande senso di appartenenza, pur esercitando spesso il diritto al dissenso. Membro della nostra Assemblea Generale ha sempre contribuito ad un dibattito franco e sincero di cui sentiremo a lungo la mancanza. Difficile pensare ad un domani senza più la sua animata fede nelle possibilità di costruire dal basso un mondo libero dalle disuguaglianze, attraverso gli strumenti migliori di un fare politica di sinistra che non si ritrova nell’attuale società complessa. I compagni e le compagne della FLC CGIL della Provincia dell’Aquila si stringono attorno a quella famiglia che adorava e, in particolare, alla moglie e alla figlia Monica di cui era tanto orgoglioso." scrive in una nota stampa Flc Cgil L'Aquila.