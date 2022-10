La Polizia ferma un 19enne ubriaco che guidava in A24 senza una ruota

Un diciannovenne di Avezzano è stato trovato dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale L'Aquila Ovest, mentre procedeva all’alba di oggi sulla A24 in direzione Roma alla guida di Fiat Panda a fari spenti e ad andatura ridotta e non rettilinea.

A segnalare l'auto con a bordo il giovane diversi automobilisti i quali avevano descritto anche che dalle ruote del mezzo in questione fuoriuscivano scintille a contatto con l’asfalto Pronto l'intervento degli agenti della Sottosezione Polizia Stradale che sono riusciti a bloccarlo poco prima dello svincolo di Carsoli, constatando che il veicolo era danneggiato e procedeva privo di uno pneumatico, evidentemente a seguito di un impatto con una struttura della strada.

Il giovane, che aveva conseguito la patente nove mesi fa, guidava con un tasso alcolemico pari a 2,16 grammi litro. Il codice della strada prevede in questo caso per il neopatentato fino a 9000 euro di ammenda e la sospensione della patente – che è stata subito ritirata - fino a quattro anni.

Solo qualche giorno fa sempre la Sottosezione della Polizia Stradale era intervenuta per un giovane che in evidente stato d'ebbrezza alcolica, aveva parcheggiato la propria auto in corsia di sorpasso e si era addormentato.