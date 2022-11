Europe for Peace: Il Comitato L’Aquila il 5 novembre a Roma

Il Comitato L’Aquila per la Pace, rilancia la richiesta di cessate il fuoco per il conflitto in Ucraina e per tutte le guerre in corso nel mondo. A tal fine si mobilita per favorire la partecipazione di cittadini e cittadine alla grande manifestazione per la Pace che si terrà a Roma il 5 Novembre 2022, organizzando il viaggio di trasporto per/da Roma con pullman dall’Aquila, Avezzano e Sulmona.

“L’Italia, l’Unione Europea e gli Stati membri, le Nazioni Unite devono assumersi la responsabilità del negoziato per fermare l’escalation e raggiungere l’immediato cessate il fuoco…Chiediamo al Segretario Generale delle Nazioni Unite di convocare urgentemente una Conferenza Internazionale per la pace, per ristabilire il rispetto del diritto internazionale, per garantire al sicurezza reciproca e impegnare tutti gli Stati ad eliminare le armi nucleari, ridurre la spesa militare in favore di investimenti per combattere la povertà e di finanziamenti per l’economia disarmata, per la transizione ecologica, per il lavoro”.

Queste frasi, tratte dalla piattaforma di Europe for Peace, rispondono pienamente allo spirito con il quale il Comitato per la Pace dell’Aquila invita la cittadinanza alla più ampia partecipazione. La guerra, che rischia di diventare nucleare, non va alimentava con l’invio di armi, ma va fermata con convinzione, come primo passo per poter costruire percorsi diplomatici che conducano alla pace.

Il 5 Novembre 2022, a Roma, sarà l’occasione per affermarlo insieme.