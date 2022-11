Vandalizzata la sede della Cgil a Pescara

Vandalizzata nella notte la sede della CGIL in Via Benedetto Croce, a Pescara, i simboli vicino alle scritte sembrerebbero un richiamo ai gruppi no-vax.



Nell'ultimo anno sono state varie le sedi del sindacato confederale in Abruzzo, e non solo, prese di mira e vandalizzate, ricevendo però la solidarietà di tantissime organizzazioni, associazioni e partiti.



"PD Abruzzo sempre al fianco dei sindacati" scrive in una nota stampa Daniele Marinelli, responsabile organizzazione del Pd Abruzzo, ed aggiunge "Troppo spesso capita ormai di dover commentare gli atti di vandalismo perpetrati nei confronti delle sedi sindacali. Il Partito Democratico abruzzese respinge con profondo sdegno l'ennesimo episodio di devastazione, questa volta ai danni della CGIL a Pescara. Siamo molto colpiti e preoccupati, ma decisi a reagire con grande determinazione, alzando le barriere in difesa della libertà e della democrazia in questo Paese. Non ci limitiamo ad esprimere massima solidarietà al Sindacato, ma vogliamo dire con forza che siamo tutti la CGIL e che saremo sempre al fianco delle forze sindacali e delle organizzazioni che lottano per difendere la Costituzione, i principi di libertà e uguaglianza e la dignità del lavoro".



Arriva anche la solidarietà di Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale: “un brutto gesto che colpisce anche la comunità dei lavoratori. Due sindacati attaccati in meno di un mese non possono essere considerati una casualità”



“Dopo la Cisl è stata la volta della sede CGIL di Pescara- aggiunge Paolucci- un gesto che parla da solo e che dice molto sui tempi che corrono. Serve un segnale forte da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine, perché ciò che è successo non si ripeta e non segni il ritorno di tempi bui che speravamo fossero superati. Siamo vicini e solidali con il sindacato per l'accaduto, saremo sempre accanto a tutti i riferimenti territoriali che sono la casa dei lavoratori e perché da sempre si occupano dei loro diritti e della loro tutela”



“Due attacchi in meno di un mese agli uffici dei due maggiori sindacati della provincia di Pescara non possono essere un caso, né possono essere derubricati a bravata di turno – rimarca Paolucci – I sindacati restano luoghi di riferimento per tanti abruzzesi e uno sfregio come quello subito lo è anche per la comunità dei lavoratori di Pescara e provincia che si relazionano a quegli uffici per avere risposte e tutele che altrimenti non sarebbero riconosciute e considerate. Nel condannare questo gesto vile e inquietante, restiamo solidali con tutto il mondo colpito da quelle scritte”.