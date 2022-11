Sopralluogo di Comune e Anas sul tratto abitato della SS17 ad Assergi

È stato effettuato il sopralluogo, richiesto dal consigliere delegato Luigi Faccia, del tratto di Strada Statale interna all’abitato di Assergi. Scopo del sopralluogo è stato la ricerca di possibili soluzioni per la messa in sicurezza ed il contenimento della velocità del traffico motorizzato.

Presenti ai lavori il Geom. Carlo Bolino, responsabile del Servizio Viabilità e Autoparco, l’Assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Stradale Dott.ssa Laura Cucchiarella, il Comandante della Polizia Municipale Ten. Col. Lucio Di Berardino, l’Arch. Marco Marrocco responsabile del settore Mobilità, tutti del Comune dell’Aquila e l’ing. Roberto Parente responsabile Anas per la gestione del piano viabile e la manutenzione del tratto di strada S.S. 17 bis che va dal Km. 17+200 al Km. 18+343, soggetto a sopralluogo.

Durante il controllo sono state evidenziate alcune criticità presenti, ipotizzate possibili soluzioni per contenere la velocità di percorrenza e valutata la possibilità di poter modificare alcuni brevi tratti della sopracitata strada. Individuare le soluzioni che vadano nella direzione giusta e trovare la quadra per tutte le variabili contingenti, è certamente complicato ma, con la competenza dei tecnici e un po' di buona volontà, nulla sarà impossibile.

"Ringrazio, sin d’ora, il Servizio Viabilità del Comune dell’Aquila - ha detto Faccia - che ha organizzato in brevissimo tempo il sopralluogo, e tutti gli altri intervenuti. Un caloroso ringraziamento va al Responsabile dell’A.N.A.S. che si è messo immediatamente a disposizione per collaborare, per quanto di competenza, alla messa in sicurezza del tratto statale".