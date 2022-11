Nuovi soci per l'associazione "L'Aquila per la vita"

Nuovi soci per “L’Aquila per la vita”.



Il consiglio direttivo dell’ente, presieduto da Giorgio Paravano ha deliberato all’unanimità l’ingresso di nove nuovi soci nell’assemblea dell’ente cittadino.



Questi i nomi: Mauro Pansini, già vice questore della polizia di stato presso la procura della Repubblica del tribunale dell’Aquila - Luca Bruno, avvocato cassazionista, past president del Rotary club L’aquila - Roberto Maccarrone, imprenditore, titolare delle omonime librerie, già prefetto del Rotary club L’Aquila - Andrea Fusco, giornalista e inviato speciale Rai, autore di fortunati programmi sportivi ha condotto rubriche prestigiose quali Dribbling, il Processo alla tappa, Champions League, 90º minuto, Sfide – Pieremidio Bianchi, commissario capo della polizia di stato presso la questura dell’Aquila, responsabile Rapporti istituzionali, convenzioni e amministrazione soci dell’Accademia medica della provincia dell’Aquila “Salvatore Tommasi” – Deborah Diglio, volontaria del terzo settore - Felice Flati, impiegato presso il tribunale dell’Aquila e responsabile della Scuola di Escursionismo “Stanislao Pietrostefani” del Cai dell’Aquila – Roshanak Amindari, operatrice e imprenditrice nel settore sanitario – Simonetta De Felicis, già addetto culturale/direttore degli istituti italiani di cultura del Ministero degli Esteri presso diverse ambasciate italiane nel mondo nonché responsabile del patrimonio culturale e immateriale presso la commissione italiana per l’Unesco.



“L’Aquila per la vita rafforza la sua squadra – afferma Paravano - con persone di assoluto prestigio che si distinguono per l’alta professionalità in campo lavorativo ma anche e soprattutto per la convinta dedizione e partecipazione al mondo del volontariato al fianco dei più deboli. Un reale segno di vicinanza a un ente, L’Aquila per la vita, che dal 2004, anno della sua fondazione, sostiene con azioni concrete e visibili la sanità dell’Aquila e le persone più fragili."