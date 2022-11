Aperto tavolo tecnico provinciale sulle criticità del personale ATA

Le organizzazioni sindacali FLC CGIL, Uil Scuola, Snals Confsal della provincia dell’Aquila, alla luce di un incontro tenutosi nella giornata di ieri, data 3 novembre, tra i rappresentanti regionali delle sigle sindacali e quelli dell’USR, che ha di fatto aperto un tavolo di discussione sulle criticità del personale ATA in Abruzzo, a cui è immediatamente seguito un incontro provinciale con l’USP che si è appena concluso con la calendarizzazione di ulteriori date e l’impegno comune a procedere alla mappa e alla ricerca di soluzioni delle difficoltà dovute alla carenza di organico ATA all’interno delle istituzioni scolastiche della provincia, concordano nell’annullare il Presidio di protesta previsto per il giorno 7 novembre, davanti alla sede della Prefettura della Provincia dell’Aquila.



In entrambi gli incontri si è convenuto sull’importanza di riconoscere che le criticità incontrate dalle scuole nel garantire il servizio scolastico, contestualmente al rispetto delle norme contrattuali che regolano il lavoro del personale, derivano fondamentalmente dall’inadeguatezza dei parametri nazionali che, come affermato da sempe dai sindacati, non sono più attuali ai numeri della provincia dell'Aquila sempre più soggetta a fenomeni di spopolamento e mortificata da eventi sismici di rilievo.



"Non sono i nostri numeri che devono cambiare, ma i parametri che devono riflettere le complessità di territori montani che non sono come gli altri. Riconoscere questo è un punto di partenza per chiedere una soluzione politica a livello nazionale, altrimenti ci troveremo presto a dover fare i conti con misure di accorpamenti e chiusure che favoriranno ulteriormente lo spopolamento delle aree interne e l’affollamento delle scuole cittadine che presentano differenti ed altrettanto importanti complessità." affermano FLC CGIL, SNALS Confsal e UIL SCUOLA della provincia dell’Aquila.



Inoltre nell’annullare il presidio del 7 novembre si impegnano ad incontrare lavoratori e lavoratrici della provincia in un’assemblea che seguirà il primo incontro calendarizzato con l’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Aquila previsto per lunedì 14 Novembre.