Lutto nel capoluogo: è venuto a mancare Vito Bergamotto.

Lutto nel capoluogo di regione per la scomparsa di Vito Bergamotto, storico amministratore cittadino.

Bergamotto molto conosciuto in città per la sua attività imprenditoriale e aver amministrato l'ente comunale, come consigliere ed assessore, aveva una lunga storia all'interno del suo partito di riferimento, Alleanza Nazionale, dove oltre a ricoprire numerosi incarichi è stato guida ed ispiratore per i tanti giovani che all'interno della struttura politica di via Burri sono cresciuti e che grazie a lui hanno mosso i primi passi nel complesso ambiente politico cittadino.

Ai familiari di Vito, giungano le condoglianze della redazione di News Town.