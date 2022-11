Il Prefetto Cinzia Torraco, ha convocato una riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, dedicata all’esame della problematica connessa ai furti nelle abitazioni.

Dopo la segnalazione di furti in abitazioni, all'Aquila e provincia, il Prefetto Cinzia Torraco, ha convocato con sollecitudine il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, ecco il comunicato

"Presieduta dal Prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco, si è tenuta in Prefettura una riunione del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, dedicata all’esame della problematica connessa ai furti nelle abitazioni nella provincia e nel capoluogo, con particolare riferimento alle zone periferiche.

Alla riunione hanno preso parte il Questore della Provincia dell’Aquila, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i Comandanti delle Polizie Municipali dell’Aquila ed Avezzano, il Sindaco del Comune di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, e l’Assessore Laura Cucchiarella del Comune dell’Aquila, avente delega, tra le altre, alla Polizia Locale.

Nel corso dell’incontro sono state valutate una serie di iniziative di prevenzione e contrasto ad un fenomeno che sta generando preoccupazione tra i cittadini della provincia, come rappresentato dagli amministratori presenti. Il Prefetto ha evidenziato come resti sempre alta l’attenzione sulla problematica trattata, sia attraverso i continui e già attivi controlli del territorio operati dalle Forze dell’ordine che con l’operatività dei progetti di videosorveglianza già attuati in provincia.

I rappresentanti delle Forze dell’ordine hanno fornito la massima disponibilità a collaborare con i Comuni per studiare le migliori soluzioni a contrasto del fenomeno, garantendo altresì attenzione ad un’ulteriore istanza pervenuta dal Sindaco di Avezzano concernente una richiesta di controllo nelle zone centrali della città nelle ore serali di maggiore frequentazione, anche attraverso l’organizzazione di forme di controllo già sperimentate nel capoluogo.