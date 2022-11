Ortona, incidente mortale sul lavoro. Perde la vita un operaio nell'area portuale

Incidente mortale sul lavoro, succede ad Ortona in pronvincia di Chieti. A perdere la vita è un operaio 41enne di nazionalità filippina, lavorava nell'area portuale, a causa delle gravissime lesioni riportate dopo essere stato colpito alla testa dalle fasce dell'imbracatura e dal materiale caduto per poi essere sbalzato in acqua. Si trovava sul pontone della Micoperi quando è stato colpito alla testa dal gancio.



Sul posto è intervenuta l'eliambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Pescara, dove è deceduto appena arrivato al Pronto Soccorso.