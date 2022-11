Pubblicato avviso per contributi a famiglie con reddito sotto i 7 mila euro

Pubblicato avviso per la concessione di contributi economici di sostegno al reddito a favore di nuclei con un reddito annuo, non superiore ad euro 7 mila euro.



La domanda di assegnazione del Bonus economico straordinario per il 2022, dovrà essere presentata entro e non oltre il 7 dicembre.



La presentazione delle istanze dovrà avvenire esclusivamente con una sola delle seguenti modalità:



attraverso PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; oppure a mano presso lo Sportello Unificato situato al piano terra di Via Aldo Moro, 30 (L'Aquila); nei seguenti giorni e orari: Lunedi e Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 13:30, Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30; oppure, infine, tramite servizio postale, mediante Raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzare a “Comune dell’Aquila, Sportello Unificato, Viale Aldo Moro n. 30 – 67100 L’Aquila”.