Crollo via Campo di Fossa, vittime Antonini: la sentenza civile entro primavera

La sentenza sarà emessa entro ottanta giorni. Questo ciò che è emerso dall’udienza del Tribunale civile dell’Aquila, sul procedimento risarcitorio per i familiari di Giusy e Genny Antonini, morte la notte del 6 aprile 2009 nel crollo del palazzo al civico 6B di Via Campo di Fossa.

Lo ha stabilito questa mattina il giudice Baldovino De Sensi nel corso dell’udienza alla quale hanno preso parte gli attori coinvolti nel procedimento principale che portò il giudice Croci ad emettere sentenza che di fatto assegnò il 30% di colpe ad altre tre vittime del crollo.

Il procedimento infatti è stato stralciato per la posizione delle Antonini per le quali si sta procedendo dunque separatamente.

All’esito dell’udienza di stamane così l’avvocato Luciano Dell’Orso difensore del condominio oggetto del crollo: "E’ stata un’udienza tecnica. Sono state precisate le conclusioni ed ora ci sono complessivamente 80 giorni di tempo per esporre definitivamente le difese e poi la sentenza che, diciamo grosso modo, dovrebbe arrivare a primavera".

Sull'udienza di questa mattina anche il legale della famiglia Antonini, l'avvocato Luciano Angelone: "Abbiamo ricostruito il fascicolo delle conclusioni e il giudice ha concesso i termini che sono previsti per il deposito delle memorie. Praticamente questo è un processo che è stato stralciato dal resto del procedimento, quindi aspettiamo fiduciosi la decisione su questa parte almeno del giudizio. La responsabilità - prosegue Angelone - non può essere applicata alle vittime".

Sempre l'avvocato Angelone ha detto che "questi ragazzi quando sono rientrati a casa dopo le scosse che c'erano state in precedenza ritenevano comunque di occupare un immobile antisismico. Questo va anche tenuto in considerazione. Quindi - ha concluso - parlare di concorso di colpa, di un concorso di colpa in una situazione del genere mi sembra eccessivo".