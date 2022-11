Ater L'Aquila: convegno di portata nazionale su ricostruzione post-sisma

Cosa ha insegnato il caso dell'Aquila e quale futuro per una nuova idea di abitare: questi i due focus tematici del convegno di portata nazionale.



“La ricostruzione post-sisma nell’edilizia residenziale pubblica”, in programma a L'Aquila venerdì 11 novembre nella sala ipogea del Consiglio regionale d'Abruzzo, organizzato dall’Azienda territoriale edilizia residenziale (Ater) della provincia dell’Aquila.



Intorno ad un tavolo si ritroveranno noti e stimati personaggi di fama nazionale tra professionisti, politici e dirigenti del settore. L'evento sarà introdotto, giovedì 10, dalla riunione dell'esecutivo di Federcasa.



Il convegno nazionale ha come obiettivo quello di tracciare un bilancio e una retrospettiva del processo di ricostruzione del consistente patrimonio di edilizia residenziale, fortemente danneggiato dal terremoto del 6 aprile 2009, allargando e alzando lo sguardo sul futuro delle politiche abitative e della riqualificazione urbana in particolare delle periferie, in Abruzzo e in Italia.



“L’Aquila e il cratere 2009 - spiega il presidente dell'Ater dell'Aquila, l'avvocato Isidoro Isidori - rappresentano davvero un caso di studio nazionale, in quanto l’evento sismico ha imposto non solo un complesso e per certi aspetti inedito iter per il recupero dell'enorme patrimonio abitativo, ma ha imposto anche azioni di riqualificazione urbana, con molte buone pratiche oggi da proporre a modello. Sarà anche l'occasione per confrontarci sulle prospettive del superbonus, con la nuova legislatura, sulle opportunità offerte dal Pnrr, sul ruolo delle imprese nello sviluppo dell’edilizia abitativa italiana, sulla riforma del codice degli appalti, e non è un caso che abbiamo inteso invitare anche parlamentari nazionali ed abruzzesi, chiamati a recepire le indicazioni che dal convegno emergeranno. Un evento che abbiamo fortemente voluto e per il quale dobbiamo ringraziare i numerosi sponsor che ci hanno permesso di risparmiare fondi pubblici. Il convegno nazionale fa parte del nuovo corso in particolare per il rilancio culturale del nostro ente".



Con inizio alle ore 9 e fino alle 14,30, moderati dal giornalista Rai Nino Germano, prenderanno la parola autorevoli relatori: solo per citarne alcuni, Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Vincenzo Cerulli Irelli, professore ordinario di Diritto amministrativo, Salvatore Provenzano, direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila (Usra), Riccardo Novacco, presidente di Federcasa. Parteciperanno ai lavori il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il vice presidente, Emanuele Imprudente, il sottosegretario all’Agricoltura, Luigi D’Eramo, i senatori Guido Quintino Liris, Gabriella Di Girolamo, Michele Fina e Gianluca Cantalamessa, il deputato Alberto Bagnai.