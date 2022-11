Rotary L'Aquila Gran Sasso dona PC a U.O.C Anatomia e Istologia Patologica

Donazione PC da parte del Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia.



Nell'ambito delle attività che il Rotary Club L'Aquila Gran Sasso d'Italia mette in campo per rinsaldare i legami con le diverse componenti della Comunità, il sodalizio cittadino ha donato alla Unità Operativa Complessa di Anatomia e Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero “San Salvatore” di L’Aquila, diretta dal dott. Giuseppe Calvisi, cinque computer fissi che contribuiscono al miglioramento della dotazione strumentale della U.O.C. sia per il personale amministrativo sia per quello tecnico e medico.



I PC, modelli molto recenti, sono stati usati per breve tempo dallo sponsor Reale Mutua Agenzia L'Aquila che li ha messi a disposizione del Club Rotary impegnato nel service.



Il reparto ospedaliero guidato dal dott. Giuseppe Calvisi coadiuvato dalle dott.ssa Virginia Ciuffetelli, dott.ssa Anna Rita Vitale, dott.ssa Laura Sollima, dott.ssa Giulia Del Rosario, dott.ssa Antonella Dal Mas, dott.ssa Laura Cirella e dal dott. Alessandro Chiominto ha espresso ai Soci del Club un sentito ringraziamento.



“Nella doppia veste di Presidente del Rotary Club L'Aquila Gran Sasso d'Italia e di Agente della Reale Mutua sono molto felice di aver potuto collaborare per sostenere uno dei reparti fondamentali del nostro ospedale, dice Alberto Villani. Il sostegno alla salute pubblica è una delle vie di azione del Rotary International e noi ci mettiamo convintamente a servizio del territorio per risolvere criticità e prevenire problemi.” I computer sono stati recapitati nel presidio ospedaliero da una delegazione del Club formata, oltre al Presidente Alberto Villani, da Roberta Gargano, Riccardo Mariani, Giandomenico Piermarini e Stefano Di Cocco.