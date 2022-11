Forte scossa nelle Marche, avvertita anche nell'aquilano. 5,7 gradi secondo l'INGV

Questa mattina è stata avvertita una forte scossa nel centro Italia. L'epicentro della scossa è stato situato sulla costa pesarese, secondo l'INGV il movimento sismico è stato di 5,7 gradi sulla scala Richter con una profondità di 8 chilometri.

Precisamente alle 7:07 la terra è tornata a tremare generando timori da Ancona a Fano e Urbino, ma la scossa è stata avvertita anche in Abruzzo e nell'aquilano. Inoltre fra le città che hanna avvertito la scossa anche Roma, Firenze, Bologna.

Attualmente è stato sospeso il traffico ferroviario sulla linea adriatica e sono state chiuse le scuole a Pesaro.

Al momento non sono stati rilevati danni significativi, ma secondo uno studio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa è la più forte dal 1930, data del terremoto di Senigallia di magnitudo 5.8. Lo rileva l'Ingv in una scheda pubblicata sul suo portale. Dalla mappa della sismicità dal 1985 ad oggi si nota che in questa area è presente un'attività sismica con eventi e piccole sequenze di magnitudo moderata, come quella del giugno del 2000 con terremoti di magnitudo fino a 3.5.

L'evento di questa mattina rientra in uno sciame sismico di oltre 20 scosse, le principali di 3,1, 3,4 e 4,0.

Da Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, è stata smentita l'ipotesi di un evento Tsunami ma comunque "è partito il sistema allertamento internazionale" con i paesi limitrofi