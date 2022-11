Il comitato AmoPettino contro il nuovo parcheggio in via Antica Arischia

Il comitato Amopettino è intervenuto sui lavori in corso tra Via Antica Arischia e Via Solaria per la realizzazione di un enorme parcheggio.

Il comitato nella nota diffusa alla stampa si chiede quale sia l’utilità di un parcheggio così vasto in questa zona.

“Restiamo davvero negativamente stupiti dalla decisione del Comune di chiedere alla ditta di realizzare quest’enorme colata di cemento dove c'era il verde per un parcheggio inutile, non essendoci attività commerciali rilevanti in zona, piuttosto che la realizzazione di un’area a verde pubblico attrezzato come più volte richiesto dalla cittadinanza, dove potersi ritrovare, camminare senza il pericolo delle auto o semplicemente sedersi su una panchina in mezzo al verde.”

Questo è quanto si legge nel comunicato. Inoltre il comitato ha dichiarato che al posto di questa opera “inutile” si sarebbe potuto realizzare un piccolo campo da basket e/o da calcetto (o altre "attrezzature ricreative e culturali" come scritto nel Prg), “invece l’Amministrazione ha optato per lo sterminato parcheggio che tra l'altro è costato anche l'abbattimento di più di un albero.”

Per i componenti del comitato del quartiere risulta incredibile che il Comune non “(ri)conosca” i reali bisogni degli abitanti, optando per scelte che nulla hanno a che fare con la dimensione sociale e la bellezza del paesaggio e fanno presente la sempre più impellente necessità sempre più urgente un’interlocuzione proficua a tutte le parti.