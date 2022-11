Anno della Misericordia: le Foranie dell’Arcidiocesi in pellegrinaggio a Collemaggio

A partire da domenica 13 novembre le zone pastorali dell’Arcidiocesi aquilana (foranie) si recheranno in pellegrinaggio alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio per ottenere l’indulgenza concessa da Papa Francesco, in occasione della sua visita nel capoluogo abruzzese, lo scorso 28 agosto.



L’indulgenza concessa dal Sommo Pontefice prolunga per un anno intero, l’Anno della Misericordia appunto, fino al 28 agosto 2023, la Perdonanza di San Celestino V.



Per permettere la partecipazione dei pellegrini è stato pubblicato dall’Arcidiocesi un sito web dedicato all’indulgenza, visitabile all’indirizzo www.annodellamisericordia.it



L’Anno della Misericordia può essere seguito anche attraverso i canali social su Facebook e Instagram (@annodellamisericordia).



La prima Forania che si recherà in pellegrinaggio sarà quella di Pettino che comprende le parrocchie di San Francesco d’Assisi in Pettino, San Giovanni Battista in Pile, San Giovanni da Capestrano in Cansatessa, San Pietro Apostolo in Coppito, San Pio X al Torrione, San Sisto, Santa Maria Mediatrice in Valle Pretara. L’appuntamento è per tutti i fedeli a Collemaggio, come da locandina allegata, è alle ore 17,00 per la liturgia penitenziale guidata dal Parroco di Cansatessa don Marco Manoni, con le confessioni individuali a cui seguirà alle ore 18,00 la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Metropolita, Sua Em.za il Cardinale Giuseppe Petrocchi.