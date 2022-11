Convegno per la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, rivolto alle scuole superiori

L'Associazione Lorenzo Guarnieri, con il patrocinio del Comune di L'Aquila, della Regione Abruzzo e del Consiglio Regionale Abruzzo, in occasione della Giornata mondiale in memoria delle Vittime della strada, ha organizzato a L’Aquila per il 22 novembre p.v., ore 10:00 presso l’Auditorium GSSI Via M. Jacobucci 2, villa comunale, un convegno rivolto alle scuole Superiori al fine di coinvolgere i ragazzi e sensibilizzarli sul tema, proiettando nel corso della mattinata il film “Young Europe”, prodotto dalla Polizia di Stato con la presenza del regista Matteo Vicino, i rappresentanti di familiari delle vittime e della Polizia Stradale.



Nel pomeriggio, insieme all’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia la manifestazione proseguirà con la presentazione del libro "Investigare 4.0, Criminologia e Criminalistica-Viaggio nel mondo delle indagini".



All'incontro, che affronterà i temi di stringente attualità "Dalla parte delle Vittime", saranno presenti, tra gli altri, i curatori dell'opera, Prof.ssa Anna Maria Giannini, docente di Psicologia Generale presso l'Università Sapienza di Roma e Prefetto Vittorio Rizzi Vice Capo della Polizia, Direttore Centrale della Polizia Criminale.



L'evento, di cui si allega il programma, si terrà il 22 novembre 2022 alle ore 16.00 presso l'Auditorium del Gran Sasso Science Institute in via Michele Jacobucci n.2 a L'Aquila.