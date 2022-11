Stasera la Fontana Luminosa si tinge di viola per la campagna “Facciamo luce sul tumore al pancreas”

Emiciclo a luci spente per la Giornata mondiale della prematurità.



Due iniziative di solidarietà oggi all’Aquila per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tumore al pancreas e sulle nascite pretermine.



In occasione della “Giornata mondiale contro il tumore al pancreas”, questa sera sarà illuminata di viola la Fontana Luminosa, il monumento storico aquilano in piazza Battaglione degli Alpini, nel cuore della città.



L’amministrazione comunale ha aderito, infatti, alla campagna “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, promossa dall’associazione Nastro Viola, ispirata alla campagna internazionale “Light It Purple”, che coinvolge luoghi simbolici in diverse parti del mondo.



Inoltre, vista la ricorrenza della “Giornata mondiale della prematurità”, su richiesta della Società Italiana di Neonatologia (SIN) e del coordinamento nazionale delle associazioni dei genitori “Vivere Onlus”, stasera saranno spente le luci del colonnato dell’Emiciclo regionale, dalle 20 alle 21, con l’intento di porre l’attenzione sul fenomeno delle nascite prima della 37esima settimana di gestazione, ma anche per far fronte alla crisi energetica.