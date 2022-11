Carcere L’Aquila, FP CGIL: "locali per visite mediche ristrutturati ma non ancora attivati"

Carcere L’Aquila, detenuti “41 bis”: "la Direzione ristruttura locali per visite mediche e non vengono attivati" racconta Giuseppe Merola.

La FP CGIL promette battaglie, anche con esposti alla Corte dei Conti.



"Una condizione incresciosa ed aberrante, alla Casa Circondariale dell’Aquila, dove la Direzione ebbe a ristrutturare diversi locali, nei reparti detentivi ove allocata la popolazione detenuta sottoposta a regime “41 bis”, destinati alle attività sanitarie da parte dei professionisti della ASL 01" la denuncia arriva dal Segretario della FP CGIL L’Aquila Giuseppe Merola, che chiede l’immediato ripristino dei locali, i quali risulteranno funzionali a tutto l’assetto organizzativo, specie per salvaguardare i profili di ordine e sicurezza, evitando così diverse movimentazioni all’interno dell’Istituto ed il relativo impiego del personale di Polizia Penitenziaria.



"Daremo battaglia nelle opportune sedi, con l’eventuale coinvolgimento della Corte dei Conti, se non dovessimo sortire positivi interessamenti - conclude Merola - In data odierna è stata inviata un’ulteriore diffida alla Direzione ed organi" istituzionali.