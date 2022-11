Ti sposi in chiesa? Lo Stato ti regala 20 mila euro

"Roba da matti" era programma televisivo condotto da Gerry Scotti e trasmesso su Italia 1 nel 1989, dove si prendeva in giro la politica, le persone, i programmi ed anche mondo dello spettacolo

Con i prezzi che sono schizzati in alto, con l'inflazione a doppia cifra, con le bollette che corrono. con il lavoro che non c'è, la Lega di Salvini che fa? Propone un bonus di 20 mila euro per chi si sposa in chiesa, come si può definire questa proposta se non "Roba da matti" ?

E' quanto riportato in un disegno di legge (pubblicato da Repubblica.it) depositato dal gruppo della Lega, che prevede, appunto, il bonus solo se il matrimonio viene celebrato davanti al prete. Tutto questo per subire ancora la cantilena della famiglia perfetta con un padre e una madre. E chi lo dice? Bisogna parlare di "genitori", di persone che hanno a cuore il destino dei loro figli, che sappiano cogliere le loro ambizioni e accompagnarli a raggiungerle. Chi ha queste carattestiche non deve essere per forza un uomo e una donna, può esssere chiunque ha la delicatezza e la capacità di accogliere, senza riserve, i figli, naturali oppure adottati, e permettere loro una vita serena.

Eppoi le prediche vengono da personaggi che hanno qualche problema nel definire la famiglia del "Mulino Bianco", visto e considerato che