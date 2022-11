Interruzione rete idrica giovedì 24 zona Cansatessa

L’Ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa ha inviato una nota in cui comunica che, per manutenzioni urgenti sulla rete idrica nella zona L’Aquila ovest – Cansatessa e Galleria Commerciale Amiternum, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica in fascia oraria diurna, nella giornata di giovedì 24 novembre 2022, indicativamente dalle ore 9 alle ore 12, salvo imprevisti.

Pertanto nella mattinata di domani giovedì 24 novembre 2022 potrebbero verificarsi disservizi nelle aree interessate.

L'azienda si scusa per eventuali possibili disagi.