Affissa la targa in memoria dell'Avv. Attilio Maria Cecchini, principe del Foro aquilano

“Un esempio per tanti giovani, e non solo, che vogliono intraprendere questo mestiere” così il presidente dell'Ordine avvocato Maurizio Capri ha celebrato l’Avv. Attilio Maria Cecchini, scomparso a 95 anni, il 5 gennaio del 2021.



E proprio in suo onore, su iniziativa dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati, è stata affissa una targa nel Palazzo di Giustizia del capoluogo abruzzese.



“L’avvocato Cecchini come sappiamo non è stato solo un grande avvocato, ma è stato un grande giornalista, un uomo di cultura, ha fatto parte anche della vita politica, è stato candidato sindaco di questa città- racconta l’Avv. Maurizio Capri- insomma è un avvocato, un intellettuale a tutto tondo ed è giusto che questa grande persona che noi già abbiamo commemorato ed adesso è doveroso dedicargli questa targa che appunto ricorda l'essenza della tua esistenza.”



La targa recita “All'Avvocato Attilio Maria Cecchini, illustre penalista, maestro d'arte oratoria, cultore dell’aquilanità e giornalista cosmopolita. Il foro aquilano pose ad imperitura memoria.”