Abruzzo Attrattivo 2022: l'evento che mette in rete turismo esperienziale e operatori dell'accoglienza

Evento unico nel suo genere quello di Abruzzo Attrattivo 2022 che chiama raccolta esperti, imprenditori, docenti, decisori e relatori di primo piano per formarsi, discutere, confrontarsi e siglare un documento finale che rappresenta la base della collaborazione.



“Tutto questo nasce con l'obiettivo di fare rete tra gli operatori del turismo esperienziale e gli operatori accoglienza perché pensiamo che sia indispensabile per far muovere il turismo” spiega Gianni Taucci coordinatore regionale Federpate.



“Una rete solida che porti anche due settori a collaborare e a promuovere il territorio, in questi due giorni ci saranno degli approfondimenti importanti con professionisti del settore ma anche con i professori universitari e altri ospiti che daranno stimoli sia sotto il punto di vista del digitale, sia sul punto di vista di studi e di marketing all'interno del settore delle esperienziali.” continua Gianni Taucci.



Una due giorni tra L'Aquila e Pescara andata in sold-out e che ha suscitato l’interesse anche da fuori regione, essendo ad oggi l'unico evento sul turismo esperienziale in Italia.



Inoltre presentato un bando che riguarda il turismo, tutt’ora attivo, a parlarne è la Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Antonella Ballone: “Un bando sul turismo quello dedicato dalla Camera di Commercio del Gran Sasso agli operatori per rendere i propri pacchetti più attrattivi da un punto di vista squisitamente economico. Infatti il bando va a rivolgersi ai gruppi di minimo 25 persone e diamo un abbattimento di 30 euro sulla terza notte, il che significa ovviamente che fare un gruppo sportivo, un gruppo religioso, un gruppo culturale, qui nel territorio di L’Aquila e Teramo avrà comunque un tipo di scontistica importante che renderà ovviamente il preventivo più diciamo interessante. Ovviamente tutti gli operatori quindi tutti gli albergatori possono usufruire di questo incentivo e quando vanno a fare il preventivo per il soggiorno possono ovviamente suggerire al gruppo che verrà di questo sgravio.”