I docenti del Colecchi al presidente della provincia Caruso: il nuovo laboratorio agroalimentare?

Di seguito l'intervento dei docenti del Colecchi.

"I Docenti dell'IIS Colecchi di L'Aquila, Indirizzo CAT e Indirizzo Agrario, aderiscono alla manifestazione indetta dagli studenti per Lunedì 28 novembre presso la sede della Provincia in località Campo di Pile.

L'Amministrazione Provinciale dopo molteplici rassicurazioni NEGA l'impegno per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di tipo edile e impiantistico ESSENZIALI per la realizzazione di un nuovo laboratorio agroalimentare già finanziato con 130.000 euro dal Ministero per la Transizione Ecologica.

Mentre l'Amministrazione Provinciale, si impegna in spese milionarie per la nuova edilizia scolastica e in particolare per ristrutturare l'edificio che dovrà ospitare la sede dei Geometri ,non considera che attualmente nella sede di Colle Sapone ci sono laboratori costati migliaia di euro ( la serra e il laboratorio caseario per l'indirizzo agrario e il laboratorio materiali per l'indirizzo geometri) che difficilmente potranno avere una collocazione nella futura sede di Viale Duca degli Abruzzi, e nello stesso tempo NEGA l'impegno economico e organizzativo per poche decine di migliaia di euro da investire sul futuro dell'istituto agrario e sulla formazione professionale dei suoi studenti.

CHIEDIAMO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UN INTERVENTO URGENTE PER IL FINANZIAMENTO DELL'OPERA E RIBADIAMO LA VICINANZA AI NOSTRI STUDENTI