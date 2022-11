Adsu: Michele Suriani nuovo responsabile dell'Area Tecnica e Informatica

L'ingegnere Michele Suriani, 42 anni, è il nuovo responsabile dell'Area Tecnica e Informatica dell'Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila. Suriani proviene dal Comune dell’Aquila dove ha ricoperto importanti incarichi nell’ambito della ricostruzione pubblica. All’Adsu, ente strumentale della Regione Abruzzo, è arrivato prendendo parte ad un bando di mobilità tra enti pubblici.

“La assunzione dell’ingegnere Suriani, tecnico di provata esperienza, rientra nell’ambito del piano teso al miglioramento dell’organico dell’Azienda e quindi della qualità della offerta di servizi agli studenti”, ha spiegato il presidente, Eliana Morgante.

Suriani ha sottolineato che “la scelta di aderire al bando per entrare a far parte dell'ADSU è nata dalla voglia di poter contribuire a tutte le iniziative volte al sostegno del mondo studentesco, stimolato dall'idea di mettere al servizio dell'Azienda le competenze acquisite negli anni, sempre più convinto che L'Aquila possa assumere ancora di più il ruolo di rilievo che merita in ambito universitario e culturale".