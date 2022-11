Caro pedaggi: ALI Abruzzo sostiene sindaci e amministratori

“ALI Abruzzo sostiene sindaci e amministratori locali impegnati, ormai da cinque anni, nella lotta contro il “caro-pedaggi” e per la sicurezza delle Autostrade A24 e A25” Così Giacomo Carnicelli, presidente di ALI (Autonomie Locali Italiane) Abruzzo, che spiega "Oltre cento Amministratori di Abruzzo e Lazio, con ammirevole sforzo organizzativo e con una straordinaria perseveranza sono riusciti, in questi anni, a tenere vivo il tema del caro pedaggi e della sicurezza delle autostrade, rimanendo uniti in una Rete che ha cercato una costante interlocuzione con i Ministri delle Infrastrutture che si sono succeduti al Governo, non rinunciando a momenti di accesa protesta".

"Questa azione - dice Carnicelli - è stata certamente determinante per il blocco degli aumenti dei pedaggi ottenuti in questi anni. Un risultato fondamentale per l’Abruzzo, poiché tali aumenti sarebbero insostenibili per l'intero sistema socio economico della nostra Regione E' bene ricordare, infatti, che per vaste Aree Abruzzesi le autostrade sono, di fatto, l'unica infrastruttura di collegamento. Non è accettabile ogni ulteriore penalizzazione di queste Aree che, è bene ricordare, soffrono di una cronica marginalità e stanno vivendo un marcato spopolamento”.

“Oggi - conclude il presidente di ALI - siamo con gli amministratori di Abruzzo e Lazio che protestano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per chiedere al Ministro Salvini di convocare i sindaci. Ribadiamo, inoltre, che questa convocazione deve essere aperta e plurale, lasciando ai sindaci piena autonomia nella scelta della delegazione deputata ad incontrare il Ministro, così come, del resto, è sempre avvenuto in passato”.