Collegamento ferroviario L'Aquila Roma: Biondi incontra Bignami

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato ieri pomeriggio, in video collegamento, il viceministro ai Trasporti e alle Mobilità sostenibili, Galeazzo Bignami, presente nella sede regionale di Palazzo Silone per una visita istituzionale.

Nel corso della riunione - cui hanno preso parte anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale, Umberto D’Annuntiis, i senatori Etelwardo Sigismondi, e Guido Liris, con quest’ultimo collegato da remoto, l’onorevole Guerino Testa, rappresentanti di Tua, l’azienda regionale di trasporto pubblico, e Anas - il primo cittadino ha ricordato e sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale per superare il deficit infrastrutturale del capoluogo d’Abruzzo e individuare un percorso condiviso per velocizzarne il collegamento ferroviario con la Capitale.

Un progetto inserito tra le condizioni necessarie per la stesura e la redazione del contratto di programma tra il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ed è inserito nel Documento strategico della mobilita ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF) e su cui si già riunito due volte un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti di Comune, Regione, Rfi e Mims con l’obiettivo di definire uno studio di fattibilità economica.

“Collegare le zone interne abruzzesi e L'Aquila con Roma, al netto delle analisi dei costi benefici - ha dichiarato il sindaco Biondi -, è un’operazione strategica per agevolare le connessioni tra l’area adriatica e quella tirrenica nel Paese. Una valenza riconosciuta dallo stesso vice ministro che si è mostrato interessato e disponibile per un incontro presso la sede del ministero a Roma e che ringrazio per la sensibilità mostrata verso un tema che vede uniti istituzioni nazionali, enti territoriali e locali per lo sviluppo e l’efficientamento dei servizi per le nostre comunità”.