Comitato Collegamenti Ferroviari Veloci si confronta con la politica: 3 dicembre incontro con Calenda

"Sono orgogliosa del lavoro fatto dal Comitato L‘Aquila Collegamenti Ferroviari Veloci per inserire nell’agenda dei nostri rappresentanti politici la necessità per il territorio di essere ricompreso nella mappatura delle grandi infrastrutture" afferma Roberta Gargano, Coordinatrice del Comitato L‘Aquila Collegamenti Ferroviari Veloci, dopo aver incontrato numerose personalità sia tecniche sia politiche competenti nel tema.

In programma per il 3 dicembre un incontro con l'On. Carlo Calenda e l'On. Giulio Cesare Sottanelli.



L'intento degli incontri promossi dal Comitato è stato proprio quello di sensibilizzare sul tema del futuro dell’Abruzzo interno soprattutto al netto dell'immensa opera di ricostruzione post sisma.



"L’Aquila a un’ora da Roma con un trasporto pubblico sostenibile attrarrebbe nuova popolazione, turisti e mercati e renderebbe davvero attraversabile l’Italia centrale" afferma Roberta Gargano.



Per la Gargano non si può parlare di "linea ferroviaria", ma piuttosto di una ”rete ferroviaria” per indirizzare le risorse economiche spendibili e programmabili per migliorare i collegamenti dell’intera provincia aquilana e di quella teramana oltre le zone costiere.



"Vogliamo crescere insieme a tutto il nostro territorio regionale- aggiunge Roberta Gargano-con un’idea progettuale completamentare a quanto già presente sui tavoli con RFI."



Il prossimo appuntamento sarà sabato 3 dicembre per l'incontro con l’on. Carlo Calenda e l’on. Giulio Cesare Sottanelli.



"Un grande ringraziamento va al consigliere Enrico Verini e all’intero gruppo cittadino di Azione che hanno voluto individuare il collegamento ferroviario come tema principale per la nostra terra: senza infrastrutture non abbiamo futuro. Invito davvero tutti ad essere presenti e a sostenere le nostre istanze!" conclude la coordinatrice del Comitato L‘Aquila Collegamenti Ferroviari Veloci.