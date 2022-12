Sabato 3 dicembre il convegno su Turismo, Cultura e Aree Interne

Si svolgerà sabato 3 dicembre 2022 a partire dalle ore 10:00 presso l’Auditorium della Fondazione Carispaq all’Aquila ( C.so Vittorio Emanuele II, 196 ) il convegno “Turismo, Cultura e Aree Interne - Patrimonio Comunità e Sviluppo Territoriale” organizzato da Federculture, ADSI (Associazione Dimore Storiche) Abruzzo e Fondazione Carispaq.



La mattinata di lavori sarà aperta dagli interventi del Cardinale Arcivescovo dell’Aquila S.E.R. Giuseppe Petrocchi, del sottosegretario del Ministero all’Agricoltura Luigi D’Eramo, del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, del Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, del Presidente di Federculture Andrea Cancellato e del Segretario Generale ADSI Giovanni Ciarrocca.



Sarà un momento di confronto e riflessione sulle azioni e sulle politiche da attuare per un efficace promozione turistica come opportunità per lo sviluppo socio economico delle aree interne che rappresentano tutto il territorio della provincia aquilana.



Ne parleranno in una tavola rotonda coordinata da Umberto Croppi Direttore generale di Federculture alcuni degli esperti italiani del settore.



Gli esperti chiamati a confrontarsi sul tema saranno invece: Marco Fracassi Presidente di Confindustria Abruzzo; Antonio Preiti Amministratore di Sociometrica, società di ricerca specializzata in turismo; Maria Prezioso Professore ordinario di economia e pianificazione territoriale presso l’Università di Tor Vergata a Roma, e Salvatore Santangelo giornalista e docente di Geografia Politica sempre presso l’ateneo romano di Tor Vergata.



Il Convegno potrà essere seguito anche da remoto tramite il link: https://capowebit.my.webex.com/capowebit.myit/j.php?MTID=m22c00cad94d387db75884239980c7778; disponibile anche sui siti web di Fondazione Carispaq e Federculture.