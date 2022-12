Comune di Pizzoli: pergamena di riconoscimento a chi si è speso durante l'emergenza sanitaria

E' in occasione della giornata internazionale del Volontariato che ieri 5 dicembre si è svolta, nella Sala del Consiglio Comunale di Pizzoli, una cerimonia durante la quale il Sindaco Gianni Anastasio ha consegnato una pergamena di riconoscimento come segno di gratitudine del Comune di Pizzoli.



La pergamena dedicata a tutti i volontari, medici infermieri, Protezione Civile, Croce Bianca che si sono adoperati impegnandosi in prima persona nelle operazioni di screening effettuate più volte per la popolazione sul territorio comunale durante l'emergenza sanitaria da Covid 19.



Un momento colmo di parole di ringraziamento e di stima, ed uno spirito di proficua collaborazione.