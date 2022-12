In Abruzzo due persone su tre non hanno letto libri nel 2021

Sono solo 458 mila gli abruzzesi, di sei anni e più, che nel corso di quest’anno hanno letto almeno un libro per motivi non strettamente scolastici o professionali: un numero che corrisponde al 37,1% della popolazione.



Corrisponde quindi al 62,9%, quasi due persone su tre, la percentuale di persone che non hanno letto neanche un libro nel corso di questo anno.



Un dato in lievissima crescita rispetto all'anno precedente, quando era il 36,61% della popolazione ad aver letto almeno un libro, in Abruzzo.



I dati arrivano dal report di "Produzione e lettura di libri in Italia - Anno 2021", pubblicato dall'Istat.



Dei lettori abruzzesi il 51% ha letto da uno a tre libri, mentre l’11,9% ha letto dodici libri e più.



Altri dati interessanti riguardano lo strumento scelto per leggere, infatti il 69% legge solo libri cartacei, mentre il 14,5% solo e-book, e il 16,4 utilizza più dispositivi.



Un dato, quello abruzzese, al di sotto della media nazionale, che invece registra il 40,8% di persone che nel corso di quest’anno hanno letto almeno un libro.