Inaugurata la pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele e acceso l'albero di Natale in Piazza Duomo

Numerosi i cittadini accorsi all’inaugurazione della nuova pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele II e alla successiva accensione dell’albero di Natale in Piazza Duomo.



Aperta contestualmente anche la mostra dedicata ad Amalia Sperandio, fotografa aquilana che ha immortalato la città attraverso i suoi scatti nel Novecento.



A tagliare il nastro durante la cerimonia oltre al sindaco Biondi, il vicesindaco, il prefetto, e le autorità civili e religiose, anche un operaio e un collaboratore dell’impresa che ha svolto il lavoro in questi mesi: “si tratta di un riconoscimento per il lavoro fatto per la città” afferma il sindaco Biondi.



E dopo il taglio del nastro la prima passeggiata lungo il corso rinnovato dalla pietra bianca, per poi arrivare a Piazza Duomo per l'accensione dell’albero di Natale, alla presenza di Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso.



Ad animare il momento finale anche un gruppo di ottanta allievi ballerini della PAQ Center, che vestiti di rosso e indossando cappelli da Babbo Natale hanno ballato al ritmo di canzoni natalizie.



“Stasera affermiamo un principio importante cioè che non serve aspettare la ricostruzione dell'ultima casa della città o del territorio per riappropriarsi degli spazi pubblici, per ricominciare a dare un senso di normalità alla vita dei nostri cittadini, dei turisti e dei più giovani” afferma il Sindaco Pierluigi Biondi.



L’albero è un regalo della Camera di Commercio del Gran Sasso “dedicato alle attività produttive di questa città” aggiunge Antonella Ballone.